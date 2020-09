Migranti: Tunisia, rilasciate 22 persone dal centro di Ouardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro organizzazioni tunisine e internazionali per i diritti umani hanno annunciato in un comunicato congiunto che il ministero dell'Interno tunisino ha rilasciato ufficialmente 22 migranti detenuti arbitrariamente nel centro di Ouardia, in conformità con la decisione del tribunale amministrativo chiamato a decidere sul caso, dopo l'esposto di un gruppo di avvocati del Forum tunisino per i diritti economici e sociali, dell'Organizzazione mondiale contro la tortura e dell'Organizzazione per l'asilo di Tunisi. Le quattro organizzazioni considerano questa decisione una “vittoria viziata”, perché i migranti erano detenuti nel centro di Ouardia in condizioni spaventose, senza alcuna procedura legale o controllo giudiziario, e senza il diritto di avere un avvocato presente. (Tut)