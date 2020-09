Francia: per ostacolare Veolia, Suez sposta Eau France in una fondazione olandese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per bloccare il tentativo di acquisizione del concorrente Veolia, il gruppo francese Suez ha posto la sua controllata Eau France in una fondazione olandese e per i prossimi quattro anni non potrà essere ceduta. Nelle scorse settimane Veolia ha presentato un'offerta chiusa da 2,9 miliardi di euro per acquisire il 29,9 per cento della partecipazione che Engie detiene in Suez. Una volta che l'acquisizione sarà finalizzata, Veolia prevede la cessione di Eau France al fondo Meridiam per soddisfare le esigenze dell'antitrust. "Il consiglio di amministrazione ha considerato, nel quadro del progetto ostile di Veolia, che una eventuale cessione di Suez Eau France sarebbe contraria alla ragione d'essere e all'interesse sociale di Suez, come a quello delle parti, in particolare dei dipendenti", ha fatto sapere la società. (Frp)