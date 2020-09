Corea del Sud: coronavirus, governo non consentirà manifestazioni a Seul (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole materne, primarie e medie inferiori nell’area metropolitana di Seul hanno riaperto i battenti il 21 settembre, come anticipato la scorsa settimana dal ministero dell’Istruzione di quel paese, a seguito del calo dei contagi da Covid-19 nella capitale. La riapertura delle scuole rimarrà in vigore almeno sino al prossimo 11 ottobre, e si inserisce nelle iniziative di rilassamento delle linee guida di distanziamento sociale adottate per combattere la pandemia di coronavirus. La decisione di riaprire le scuole riflette anche la crescente preoccupazione delle autorità sudcoreane per il ritardo di apprendimento causato negli studenti dal blocco delle lezioni. Le scuole medie superiori del paese adottano invece da oggi un regime di alternanza tra lezioni frontali e online, in vista degli esami di ammissione universitaria in programma a dicembre. (segue) (Git)