Usa: violenze a Louisville, due agenti di polizia feriti da colpi di arma da fuoco

- Due agenti di polizia sono stati feriti da colpi di arma da fuoco a Louisville, nello Stato Usa del Kentucky, teatro da settimane di proteste legate all’uccisione da parte di agenti di polizia dell’afroamericana Breonna Taylor. Nella città è riesplosa la violenza, ore dopo la decisione di un grand jury di non incriminare gli agenti responsabili della morte della donna. Due degli agenti di polizia schierati per arginare i saccheggi nella città sono stati feriti da colpi di arma da fuoco nella notte di ieri, 23 settembre. Il capo ad interim del dipartimento di polizia cittadino, Robert Schroeder, ha dichiarato che i due agenti non sono in pericolo di vita, e che il responsabile è stato arrestato. Nella notte di ieri nuove proteste, definite “perlopiù pacifiche” dalla stampa Usa, hanno interessato New York, Chicago, Washington, Atlanta e Philadelphia. (Nys)