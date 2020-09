Maltempo: numerosi allagamenti a Roma, chiuse via Battistini e via Portuense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa del maltempo questa notte si sono registrati numerosi disagi nella capitale. Oltre alla chiusura di diverse stazioni metropolitale e al crollo di alcuni alberi, si sono registrati moltissimi allagamenti su tutto il territorio capitolino: le pattuglie della Polizia locale sono state impegnate tutta la notte nelle chiusure per allagamento di via Battistini, da via Bonifazi a via Cardinale Massimi e via Portuense, da Piazzale della Radio a via Quirino Majorana. I due tratti di strada sono ancora interdetti al traffico. Da poco, invece è stato riaperto il sottopasso di via Cilicia. (Rer)