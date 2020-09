© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, giovedì 24 settembre, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 3.3 millimetri di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3342m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un'area di bassa pressione sull'Europa occidentale rinnova condizioni di instabilità. Inizio di giornata nuvoloso ma per lo più asciutto su VDA, Piemonte e ponente ligure, già instabile sul levante ligure. Il tempo peggiora tra il pomeriggio e la sera con nuovi acquazzoni o temporali in arrivo anche sugli altri settori; coinvolte in modo più marginale le pianure occidentali piemontesi. Clima ancora mite. In Liguria venti tesi da SO, mare mosso o molto mosso. (Rpi)