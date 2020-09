Imprese: Standard Ethics conferma rating a Endesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha confermato il rating E+ a Endesa. La società, riferisce un comunicato, fa parte dello Se Spanish Index e dello Se European Utilities Index. Endesa S.A. genera, trasmette e commercializza energia elettrica. La Società, attiva anche nel mercato del gas naturale, opera principalmente in Spagna e in Portogallo. Tenuto conto delle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità provenienti da Ue, Onu e Ocse, la valutazione complessiva dell'azienda - da parte di Standard Ethics - considera rilevanti sia gli aspetti inerenti le aree environmental e social sia quelli relativi al sistema di governance, come ad esempio la presenza di interlocking directorship e le tutele degli interessi degli azionisti di minoranza.Nel corso degli ultimi anni si è rilevato in Endesa un innalzamento del numero di membri indipendenti all'interno del Consiglio di amministrazione ma il sistema di governance della sostenibilità ha – secondo gli analisti di Standard Ethics – ancora margini di miglioramento. (Com)