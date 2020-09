Funzionario governativo sudcoreano ucciso da militari della Corea del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha annunciato oggi, 24 settembre, che il funzionario governativo disperso da lunedì, 21 settembre, è stato ucciso da militari nordcoreani in prossimità del confine marittimo tra i due paesi. Il funzionario, un dipendente del ministero degli Oceani e delle risorse ittiche, era impegnato in ispezioni al largo dell’isola occidentale di Yeonpyeong, nel Mar Giallo. Il ministero della Difesa sudcoreano ha accusato la Corea del Nord di aver ucciso l’uomo e averne occultato il cadavere: “Abbiamo avuto conferma che la Corea del Nord ha commesso un atto brutale, aprendo il fuoco contro un cittadino sudcoreano, uccidendolo e cremandone il cadavere”, ha affermato un portavoce della Difesa sudcoreana durante una conferenza stampa. Il portavoce ha dichiarato che il Nord è il solo responsabile dell’incidente, ed ha chiesto scuse ufficiali e una spiegazione dell’accaduto.Il ministro dell’Unificazione della Corea del Sud, Lee In-young, ha rinnovato la scorsa settimana l’esortazione alla Corea del Nord a rispettare gli impegni assunti nell’ambito degli accordi inter-coreani, sottoscritti dai due paesi a margine degli storici summit del 2018 tra i rispettivi leader. Lee ha visitato il 16 settembre la cittadina di confine di Panmunjom, lungo il confine demilitarizzato tra le due Coree, per la prima volta dalla sua nomina a capo del ministero, lo scorso luglio. La visita precede di pochi giorni il secondo anniversario della Dichiarazione congiunta di Panmunjon, firmata dal presidente sudcoreano Moon Jae In e dal leader nordcoreano Kim Jong-un il 19 settembre 2018, con l’obiettivo fondamentale di appianare le tensioni militari e dare nuovo impulso alla cooperazione economica tra le due Coree. “La promessa deve essere mantenuta, e gli accordi coronati dalla loro attuazione”, ha dichiarato Lee nel corso della visita, sfoderando anche la locuzione latina “pacta sunt servanda” (“I patti devono essere osservati”). Lee ha ricordato l’impegno assunto dal Nord a conseguire la denuclearizzazione della Penisola coreana, ed ha ribadito l’intenzione di Seul di procedere a “piccoli passi”, cominciando dalla cooperazione in ambito umanitario e dagli scambi transfrontalieri.Il ministero dell’Unificazione della Corea del Sud ha auspicato la riapertura dell’Ufficio di collegamento inter-coreano di Kaesong lo scorso 14 settembre, in occasione del secondo anniversario dell’inaugurazione della struttura, distrutta tre mesi fa da Pyongyang come rappresaglia per attività di propaganda anti-regime da parte di attivisti sudcoreani. Il portavoce del ministero dell’Unificazione, Yoh Sang-keu, ha sollecitato il Nord a lavorare per ripristinare i “fondamentali canali di comunicazione” tra i due paesi, e a superare così lo stallo nei negoziati per la denuclearizzazione e la normalizzazione delle relazioni inter-coreane. L’Ufficio di collegamento di Kaesong era stato inaugurato nel settembre 2018, dopo gli storici summit inter-coreani tra i presidenti dei due paesi, Moon Jae-in e Kim Jong-un. Per quasi due anni, la struttura ha servito come ambasciata di fatto di Seul in territorio nordcoreano. Lo scorso giugno, in un contesto di rinnovata tensione diplomatica tra i due paesi, il Nord ha fatto esplodere l’edificio, in segno di rappresaglia per una serie di campagne di volantinaggio contro Pyongyang da parte di organizzazioni di transfughi nordcoreani in Corea del Sud.Il ministro dell’Unificazione sudcoreano Lee ha annunciato il 31 luglio che il suo dicastero fornirà sostegno alle organizzazioni umanitarie e non governative tese a promuovere ed intensificare gli scambi e la cooperazione tra le due coree. Lee ha incontrato i leader del Consiglio delle ong di Corea per la cooperazione con la Corea del Nord (Kncck), che riunisce 55 organizzazioni non governative istituite per facilitare la cooperazione tra le ong che lavorano in Corea del Nord. “Il ministero dell’Unificazione rispetterà l’autonomia dei gruppi civici come il Kncck il più possibile, nel loro percorso di facilitazione degli scambi e della cooperazione”, ha dichiarato il ministro dell’Unificazione. “In questo senso, vorrei dire che il ministro intende proseguire in tandem con le attività dei gruppi civici (…) fornendo sostegno in termini politici e finanziari”. Lee ha ribadito che Seul è pronta a riprendere l’assistenza umanitaria alla Corea del Nord, nel tentativo di alimentare un clima di fiducia reciproca come fondamento per lo sviluppo delle relazioni inter-coreane.Le relazioni inter-coreane dovrebbero progredire a prescindere dai colloqui sulla denuclearizzazione tra Stati Uniti e Corea del Nord. Lo ha dichiarato il 23 luglio Lee, in occasione dell’audizione parlamentare per la conferma della sua nomina a ministro. Lee ha esortato in tal sede ad innescare un “coraggioso cambiamento” negli sforzi per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche con la Corea del Nord. “Il treno della pace nella Penisol Coreana dovrebbe viaggiare su due binari paralleli: le relazioni tra le due Coree e le relazioni tra Corea del Nord e Stati Uniti”, ha affermato Lee. “Anche se il dialogo tra Usa e Corea del Nord resta bloccato, le relazioni inter-coreane dovrebbero continuare a svilupparsi secondo obiettivi propri”, ha affermato il ministro in pectore. “Corea del Sud e Corea del Nord dovrebbero sedere l’una di fronte all’altra”. Lee ha affermato che sotto la sua guida, il ministero dell’Unificazione sudcoreano “assumerà la guida” degli sforzi negoziali, e “spingerà (…) per convertire l’orologio Corea del Nord-Usa nell’orologio del Sud e del Nord”. (Git)