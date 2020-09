Asean: al via il 17mo incontro dei capo delle Forze di difesa Asean (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tenente generale Thai Dai Ngoc, direttore del dipartimento delle operazioni presso lo stato maggiore congiunto delle Forze armate del Vietnam, ha coordinato lo scorso fine settimana il decimo dell’Asean Military Operations Meeting (Incontro delle operazioni militari dell’Asean, Amom-10). L’incontro ha avuto per tema la “cooperazione militare per un’Asean coesa e reattiva”. Hanoi auspica che la cooperazione in ambito militare e di sicurezza tra i paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico si consolidi come fattore chiave per la pace regionale, la sicurezza e la stabilità. Il tenente generale Dai ha evidenziato l’importanza del diritto internazionale e degli impegni regionali, delle attività, degli scambi congiunti e del dialogo per la pacifica coesistenza tra gli attori del Sud-est asiatico, specie nel contesto delle accresciute tensioni nel Mar Cinese Meridionale. I delegati dei paesi membri dell’Asean hanno anche discusso una serie di sfide complesse e non tradizionali alla sicurezza degli Stati, legati al terrorismo, alla pirateria, alla sicurezza informatica, ai mutamenti climatici e ai disastri naturali. Parte dell’incontro è stata riservata alla pandemia di coronavirus, che ha causato danni alle attività di cooperazione tra le forze armate dei paesi dell’Asean. Al termine dell’incontro, il Vietnam ha trasferito la presidenza dell’Amom a Brunei, che il prossimo anno reggerà la presidenza di turno dell’Asean. (segue) (Fim)