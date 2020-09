Asean: al via il 17mo incontro dei capo delle Forze di difesa Asean (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha presieduto la 53ma riunione dei dieci ministri degli Esteri dell'Asean, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, che si è tenuta il 9 e 10 settembre ad Hanoi in videoconferenza. Durante la cerimonia di apertura dell’evento, Phuc ha auspicato maggiore solidarietà tra i membri del gruppo regionale per affrontare le sfide poste dalla pandemia di coronavirus, ma anche per le situazioni critiche in ambito geopolitico ed economico presenti nella regione. "Il panorama geopolitico e geoeconomico regionale, compreso il Mar Cinese Meridionale, sta assistendo a crescenti volatilità che sono dannose per la pace e la stabilità", ha detto il premier vietnamita durante il suo intervento. Per garantire la continuità dei risultati raggiunti, il Phuc ha suggerito ai ministri degli Esteri dell'Asean di promuovere una serie di obiettivi primari, esortando alla solidarietà e all'unità del gruppo al fine di realizzare con successo i progetti per la visione comunitaria 2025 dell'Asean, attraverso un dialogo pacifico e proficuo. (segue) (Fim)