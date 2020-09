Giappone: premier Suga discute cooperazione con il segretario generale Onu Guterres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha tenuto oggi una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, col quale ha discusso la cooperazione di Tokyo agli sforzi della comunità internazionale per far fronte alla pandemia di coronavirus. Lo riferisce il ministero degli Esteri giapponese, secondo cui Suga ha chiesto il sostegno dell’Onu agli sforzi per garantire il rientro dei cittadini giapponesi vittima dei rapimenti di Stato della Corea del Nord tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Guterres ha replicato assicurando il pieno appoggio dell’Onu, ed evidenziando l’importanza della cooperazione tesa a denuclearizzare la Penisola coreana. I due leader hanno anche passato in rassegna la cooperazione in merito ad altre questioni di rilievo globale, come i mutamenti climatici. Nella tarda serata di oggi Suga dovrebbe tenere un colloquio telefonico anche con il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in. Il colloquio sarà il primo tra i leader dei due paesi dopo quello tra Moon e l’ex premier giapponese Shinzo Abe, avvenuto a Chengdu, in Cina, a dicembre dello scorso anno. (segue) (Git)