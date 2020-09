Cina: rapporto australiano, Pechino continua a investire in campi di detenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In circa 70 campi sembrano essere state rimosse recinzioni interne o muri perimetrali, afferma il rapporto, inclusi otto campi che mostrano segni di smantellamento. "(Questo rapporto) costringe Pechino a confrontarsi con la sua propaganda: all'inizio hanno detto che non c'erano campi e che ogni segnalazione di un campo era una bugia, poi si è passati a dire che questi campi sono necessari e che fossero l'unico modo per fermare il terrorismo", ha detto Nathan Ruser, ricercatore capo del progetto. "Adesso dicono che le detenzioni sono finite. Possiamo mostrare la costruzione e la crescita duratura di questo regime di detenzione". L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha già sanzionato 48 aziende cinesi e il segretario del Partito comunista dello Xinjiang Chen Quanguo per il loro ruolo nella realizzazione di uno stato di sicurezza che ha detenuto fino a un milione di uiguri. Come riferisce "The Straits Times", i marchi internazionali di abbigliamento Ralph Lauren, Tommy Hilfiger e Nike sono stati colpiti da sanzioni, mentre Walt Disney ha dovuto affrontare richieste di boicottaggio per le riprese di parte del suo film d'animazione Mulan nello Xinjiang. Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, il 22 settembre ha invitato l'Onu a guidare una missione in Cina per ispezionare le pratiche sui diritti umani nella regione. (segue) (Res)