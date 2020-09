Cina: rapporto australiano, Pechino continua a investire in campi di detenzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina difende i campi come "centri di istruzione professionale" destinati a "eliminare le malattie ideologiche", compreso il terrorismo e l'estremismo religioso. Le strutture sono state costruite dopo una serie di attentati che hanno coinvolto gli uiguri nel 2013 e 2014, spingendo il presidente Xi Jinping a ordinare alle autorità di "colpire per prime" contro l'estremismo islamista. I media e i diplomatici di Stato cinesi hanno spesso attaccato la credibilità di Aspi: il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian l'ha definita "un'organizzazione profondamente ideologica che è essenzialmente un'avanguardia anti-cinese". Aspi è stata fondata dal governo australiano nel 2001 e ha rivelato ulteriori finanziamenti da appaltatori globali della difesa e missioni diplomatiche occidentali. Secondo quanto riferito dall'istituto australiano, l'ultimo rapporto è stato parzialmente finanziato da una borsa di ricerca del dipartimento di Stato degli Stati Uniti, aggiungendo che le fonti di finanziamento dell'istituto erano trasparenti. "La nostra indipendenza è chiara e l'alta qualità della nostra ricerca parla da sé", ha affermato il gruppo di ricerca. Aspi monitora lo sviluppo del sistema del campo dello Xinjiang dalla metà del 2018, utilizzando immagini satellitari, documenti governativi, resoconti dei media e testimonianze per mappare un database in espansione di strutture in tutta la regione. Circa 30 siti sono stati aggiunti all'elenco il mese scorso dopo che un'indagine di "Buzzfeed News" ha utilizzato riquadri oscurati su Baidu Maps per individuare posizioni aggiuntive su foto non censurate disponibili al di fuori della Cina. L'ultimo rapporto Aspi includeva immagini satellitari e modelli 3D di quattro diverse categorie di campi, designati in base ai livelli di sicurezza. Sebbene il gruppo di ricerca abbia dichiarato di non essere in grado di stimare il numero totale conservato nelle strutture, ha affermato che la nuova struttura a Kashgar sembrava abbastanza grande da ospitare circa 10 mila persone. (Res)