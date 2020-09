Lazio: rendiconto generale della Regione all'esame dell'Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta odierna del Consiglio regionale del Lazio ha approvato la proposta di deliberazione consiliare n. 47, "rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019" che si presenta anche quest’anno con un risparmio nelle spese di gestione: l’avanzo complessivo è di 15 milioni e 900 mila euro (nove milioni restituiti alla Giunta). L’Aula è passata poi all'esame del "Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019". Dopo l’approvazione dei primi tre articoli, nel pomeriggio è mancato il numero legale, così la seduta è stata sospesa e, a seguito della conferenza dei capigruppo, è stata aggiornata a lunedì 28 settembre alle ore 10,30. L’assessore alla programmazione economica, Bilancio e patrimonio, Alessandra Sartore, nel corso della sua relazione all’Aula ha spiegato che durante l’esercizio finanziario 2019 è proseguito il percorso iniziato nel 2013 di costante riduzione del disavanzo ed il sostanziale risanamento dei conti, sia per quanto riguarda il risultato di amministrazione, sia il disavanzo effettivo, consolidato. “Quest’ultimo saldo – si legge sul sito del Consiglio regionale del Lazio - aveva raggiunto il livello più alto nell’esercizio 2012, quando la Corte dei conti lo aveva certificato in 12,3 miliardi e, successivamente, rivisto in euro 13,4 miliardi. Secondo il quadro che emerge dal nuovo Rendiconto, migliora ancora il disavanzo consolidato, che include anche il debito pregresso dello stock di perenzione, che passa da 1,23 miliardi del 2018 a 1,05 miliardi nel 2019 con una riduzione di circa il 90% rispetto ai 9 miliardi”. (segue) (Rer)