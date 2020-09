Lazio: rendiconto generale della Regione all'esame dell'Aula (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato economico del consuntivo 2018 del servizio sanitario "è migliorato - si legge ancora sul sito del Consiglio regionale del Lazio -, passando da meno 45,665 milioni del 2017 a più 6,384 milioni nel 2018, conseguendo quindi per la prima volta, un saldo positivo di bilancio. La ritrovata stabilità nei conti della sanità, che ha consentito al Lazio di uscire dal commissariamento il 22 luglio, è espressa da due dati, l’equilibrio dei saldi contabili che confermano il trend positivo attestandosi a più 56 milioni nel 2019 e la crescita del principale indicatore dell’offerta sanitaria, i Lea, che si sono attestati nel 2019 a 190 punti. Per quanto riguarda la gestione dell’emergenza Covid-19 e i fondi Ue, nel 'rendiconto' si fa riferimento da una parte all’adozione di risposte a sostegno del sistema produttivo e ai lavoratori, dall’altra, alla ricerca di strumenti finanziari che potessero garantire, in un orizzonte di breve termine, investimenti anticiclici capaci di contribuire a una ripresa più rapida e sostenuta possibile. Va questa direzione, l’accordo sottoscritto il 2 luglio 2020 con la presidenza del Consiglio dei ministri per la 'riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del decreto legge n. 34 del 2020' ”. L’effetto congiunto delle modifiche regolamentari adottate dalla Commissione europea e delle norme contenute nel Dl Rilancio consentono alla Regione Lazio di destinare alle finalità dell’accordo 646,2 milioni di euro, di cui: 290,5 milioni di euro per quanto riguarda l’Fse e 355,7 milioni di euro per quanto riguarda il Fesr. Sui due punti su cui la Corte dei conti aveva sollevato dei rilievi in sede di parifica, il fondo contenzioso e l’esclusione del capitolo relativo all'integrazione del trattamento di fine servizio, l’assessore Sartore ha spiegato che, sul Tfs, la Regione resta in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale sulle norme dell’Emilia-Romagna, analoghe a quelle del Lazio, e per quanto riguarda invece gli accantonamenti, è stato presentato un emendamento all'Assestamento di bilancio con le coperture necessarie. Sempre sul contenzioso, è stato sottolineato l'importante lavoro di ricognizione e quantificazione delle cause a rischio, svolto quest'anno dall'avvocatura. Un lavoro che ha permesso maggiore puntualità nell'individuazione delle somme necessarie rispetto al passato. (Rer)