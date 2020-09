Usa: presidenziali 2020, Facebook vieterà messaggi politici che dichiareranno la vittoria prima del tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha annunciato che vieterà i messaggi politici che dichiareranno la vittoria di un candidato alle elezioni presidenziali statunitensi di quest'anno prima della finalizzazione dei risultati. Lo riporta il sito "Politico". Lo scenario è reso più probabile, secondo molti osservatori, dal crescente numero di persone che voteranno per posta a causa della pandemia di coronavirus. La nuova politica segna un cambio di passo per Facebook, che in passato si è più volte rifiutato di controllare gli annunci politici, con grande disappunto dei Democratici e dei gruppi progressisti che accusano la piattaforma di permettere la diffusione di messaggi fuorvianti in cambio di denaro. L'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha fatto notizia all'inizio di questo mese quando ha vietato la distribuzione di nuovi annunci politici sulla piattaforma durante la settimana prima del giorno delle elezioni. La logica, ha affermato, è che tutti gli annunci politici dovrebbero dare il tempo ai candidati di rispondere alle accuse. Gli annunci potrebbero riprendere subito dopo il giorno delle elezioni, ha detto Facebook. (Nys)