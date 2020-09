Usa: coronavirus, per i Cdc il 90 per cento delle persone ancora non è stato contagiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) Robert Redfield ha detto in un'udienza al Senato che i dati preliminari mostrano che oltre il 90 per cento degli statunitensi rimane suscettibile al Covid-19, vale a dire che non è stato ancora esposto al coronavirus. Lo riporta il sito "Axios". Perché è importante: Gli Stati Uniti hanno superato i 200 mila decessi per coronavirus questa settimana e oltre 6,8 milioni di persone sono state contagiate. Secondo "Axios", mentre il presidente Donald Trump ha suggerito che gli Stati Uniti potrebbero combattere il virus raggiungendo l'immunità del gregge, la dichiarazione di Redfield mostra quanto difficile - e mortale - potrebbe essere questo approccio.(Nys)