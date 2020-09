Usa: incriminato uno dei tre poliziotti che spararono e uccisero Breonna Taylor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì un gran giurì del Kentucky ha incriminato l'ex poliziotto Brett Hankinson per condotta pericolosa durante l’incursione a Louisville che portò alla morte di Breonna Taylor, una ragazza afroamericana di 26 anni uccisa per errore dalla polizia sei mesi, fa durante una sparatoria nel suo appartamento. Gli altri due agenti che entrarono nella casa di Taylor non sono stati incriminati. Subito dopo l'annuncio, diversi osservatori e manifestanti hanno espresso la propria frustrazione per il verdetto. "La giustizia NON è stata fatta", ha twittato Linda Sarsour di Until Freedom, un gruppo che ha spinto per l'accusa nei confronti dei poliziotti. "Sollevatevi. In tutto il paese. Ovunque. Sollevatevi per #BreonnaTaylor". L'avvocato Ben Crump, che rappresenta la famiglia di Taylor, ha twittato che le accuse non riguardano per "Nulla per l'omicidio di Breonna Taylor. Questo è oltraggioso e offensivo". In una conferenza stampa, il procuratore generale Daniel Cameron ha detto che Hankison e gli altri due agenti che sono entrati nell'appartamento di Taylor si sono annunciati prima di entrare nell'appartamento e non hanno usato un mandato senza preavviso.(Nys)