Coronavirus: Fauci contro il senatore Paul, no al modello svedese o all'immunità di gregge

- Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha accusato il senatore statunitense Rand Paul di aver ripetutamente frainteso le informazioni sulla risposta degli Stati Uniti alla pandemia di coronavirus, tra l'altro facendo affermazioni fuorvianti sull'immunità del gregge e sugli effetti delle misure di mitigazione. Lo riporta il sito "Politico". Testimoniando davanti alla Commissione per la salute, l'istruzione, il lavoro e le pensioni del Senato, Anthony Fauci ha smentito l'affermazione di Paul secondo cui gli sforzi di mitigazione e di isolamento degli Stati Uniti sono stati mal guidati. Paul ha citato le esperienze di paesi come la Svezia che non hanno adottato misure aggressive per controllare il virus, sostenendo che "il nostro tasso di mortalità è essenzialmente peggiore di quello della Svezia". "Se si guardano i dati, ci sono paesi che hanno avuto un tasso di mortalità molto basso rispetto agli Stati Uniti", ha detto Paul, un medico. "E' importante che noi, come popolo, non ci limitiamo ad acconsentire a mandati autoritari sul nostro comportamento senza prima verificare le ipotesi". Fauci ha contestato il confronto tra gli Stati Uniti e la Svezia e ha aggiunto che la Svezia ha un tasso di mortalità più alto rispetto ad altri paesi scandinavi comparabili. Fauci ha anche contestato l'affermazione di Paul secondo cui un drastico calo della percentuale di test Covid-19 positivi a New York era un segno che lo Stato, o parte di esso, aveva sviluppato l'immunità del gregge. (Nys)