M5s: Taverna a Casaleggio, restituito ad oggi dopo sette anni 309 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento cinque stelle, Paola Taverna, in un video pubblicato sul proprio profilo Facebook ha annunciato di aver "già restituito ad oggi, dopo sette anni, 309 mila euro. Sono già un paio di mesi - ha aggiunto l'esponente del M5s - che io finisco sui giornali come colei che non restituisce: chi mi doveva difendere e smentire queste notizie non lo ha ancora fatto. Il 14 settembre Davide Casaleggio manda una mail a tutti gli iscritti in cui dice che si vede costretto a sospendere alcune funzioni della piattaforma Rousseau. Il sito al quale rimandava indicava anche me. Mi arriva - ha continuato la parlamentare - una mail dei probiviri perché in arretrato di 4 mensilità rispetto all'obbligo di rendicontazione. Sarebbe bastato controllare, nella sezione trasparenza del sito 'Io ti rendiconto', tutti i bonifici che ho fatto". La vicepresidente dell'Assemblea di palazzo Madama ha, poi, proseguito: "Ho sempre dato il mio contributo alla piattaforma tecnologica Rousseau di 300 euro. Ho sempre fatto i bonifici per le restituzioni, con un bonifico mensile in automatico. Se non c'è un clima di tranquillità, io spero bene che ci sia un clima di verità: mi aspetto che la mia posizione venga resa pubblica il prima possibile. Concludo questo video con delle frasi che ho ritrovato nella mail di Casaleggio e che ritengo molto veritiere: 'Credo che nessuno debba essere al di sopra delle regole ed è altrettanto importante che nessuno possa anche solo pensarlo'. Esatto - ha concluso Taverna -, nessuno". (Rin)