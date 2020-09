Innovazione della didattica frontale: ecco le nuove misure di Azzolina da attuare con il Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'innovazione è "la vera rivoluzione, la vera chiave di volta: uno dei traguardi più importanti sarà infatti raggiunto quando ci sarà una vera e propria trasformazione digitale degli ambienti scolastici e il potenziamento delle competenze digitali degli studenti e delle studentesse, nonché di tutto il personale scolastico". Lo ha chiarito la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso dell'audizione presso la commissione Cultura della Camera sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery fund.Sono tre le misure previste dal governo per "la completa transizione al digitale della scuola italiana", ha spiegato Azzolina. "La trasformazione delle aule, di tutte le aule, in ambienti di apprendimento innovativi, con strumentazioni all’avanguardia", la creazione "di 2.700 Digital labs (uno per ogni scuola secondaria di secondo grado) disseminati sul territorio", cioè ha spiegato la ministra, "laboratori di avanguardia dove formare il personale e organizzare attività didattiche innovative per gli studenti" e infine, la "piena digitalizzazione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle infrastrutture amministrative dell’istituzione scolastica". (Rin)