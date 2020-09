Arabia Saudita, principessa Maha a Nova: "Un giovane su 6 ha perso lavoro a causa della pandemia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coronavirus sta colpendo in modo particolare l'occupazione giovanile "al punto che più di un giovane su sei ha smesso di lavorare dall'inizio della pandemia". E' quanto ha spiegato la principessa saudita, Maha bint Mishari al Saud, membro della task force Migrazione e società giovani del G20, intervistata da "Agenzia Nova" in occasione del 90mo anniversario del Regno Saudita. Il 23 settembre infatti Riad celebra la sua festa nazionale e la sua ambasciata a Roma ha promosso una nuova iniziativa lanciando una pubblicazione speciale per l'occasione ricca di interviste esclusive e contributi inseriti sul regno dell'Arabia Saudita. "I migranti e i giovani continuano ad essere le categorie più vulnerabili durante la pandemia mondiale da Covid-19 - spiega la principessa Maha - e come task force riconosciamo il fatto che si trovino ad affrontare una grande sfida. Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), più di un giovane su sei ha smesso di lavorare dall'inizio della pandemia, mentre coloro che hanno continuato a lavorare si sono visti ridurre l'orario di lavoro del 23 per cento. Sebbene i giovani continuino a essere interessati da questa pandemia, le giovani donne si trovano ad affrontare una sfida ancora più impegnativa per quanto riguarda la disoccupazione".L'occupazione nel settore privato in particolare "rappresenta una quota significativa di tutte le donne che lavorano e che sono quindi particolarmente vulnerabili. Tuttavia, esse si concentrano in pochi settori e professioni come il commercio al dettaglio e l'istruzione, che sono stati duramente colpiti dal Covid-19. Di conseguenza, si prevede che l'occupazione femminile subirà un calo significativo in questi settori. Per contro, le donne lavorano anche nelle attività sanitarie e di assistenza sociale, dove sono in prima linea durante la crisi", ha aggiunto la principessa saudita. Un altro problema causato dalla pandemia riguarda il fatto che le scuole e le strutture di assistenza all'infanzia sono rimaste chiuse. "Di conseguenza, è aumentata la domanda di lavoro domestico e familiare, che ricade principalmente sulle donne. Questo potrebbe inoltre scoraggiare le donne dal cercare un impiego o dal restare nel mercato del lavoro, rendendo così ancora più difficili le sfide che si troveranno ad affrontare". Per Riad quindi la crisi da Covid-19 "dovrebbe essere vista come un'opportunità per accelerare le riforme in programma, che potrebbero portare ad un ulteriore rafforzamento dell'empowerment delle donne in seno alla forza lavoro". La pandemia e la successiva crisi economica globale rendono più difficile la vita dei giovani migranti, dei rifugiati e degli sfollati interni. Pertanto la principessa saudita Maha raccomanda "agli Stati membri di lavorare in collaborazione con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Comitato internazionale della Croce Rossa e altri operatori umanitari per raggiungere l'obiettivo del 4 per cento per l'istruzione come quota totale del bilancio per gli aiuti umanitari". (Res)