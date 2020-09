Maltempo: nubifragio a Roma, strade allagate e chiuse alcune fermate metro A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un violento nubifragio si è abbattuto in serata su Roma, causando disagi alla circolazione e criticità sulle reti di trasporto pubblico. Strade allagate in diverse zone della città, con traffico in tilt e alberi caduti. Per un allagamento sono state chiuse al traffico via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza, e via Alessandro Crivelli, in zona Portuense, per un dissesto del manto stradale. A causa del maltempo sono state chiuse alcune fermate della metro A, con la tratta tra Ottaviano e Battistini interrotta per blocchi elettrici. "Chiusa la tratta Cornelia-Battistini, sono attivi bus navetta. Chiuse stazioni Vittorio, Manzoni, San Giovanni, Colli Albani'', rende noto Atac su Twitter. Rimodulati i treni della Roma-Lido a causa di un ramo caduto sulla rete elettrica all'altezza del Torrino e dell'acqua che entrava nelle vetture: in attivazione bus navetta Eur Magliana-Acilia. Sono decine gli interventi da parte della pattuglie della Polizia locale, in diverse zone della Capitale colpite dal maltempo, tra cui via della Storta, Ponte Salario, via dei Campi Flegrei, via Cornelia. Sono state registrate anche cadute di rami, in particolar modo in via Grotte di Gregna, via Palmiro Togliatti all’altezza di Ponte Mammolo e via Flaminia, all'altezza del Gra. (Rer)