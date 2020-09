Bolivia-Argentina: Anez all’Onu accusa Buenos Aires di proteggere una “cospirazione” di Evo Morales (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invettiva di Anez contro il governo di Alberto Fernandez, definito kirchnerista, rappresenta una decisa scalata di tensione nei rapporti tra i due paesi a meno di un mese dallo svolgimento delle elezioni presidenziali nel paese andino. Buenos Aires per parte sua non ha mai riconosciuto la legittimità del governo ad interim insediatosi in Bolivia dopo l'annullamento delle elezioni di ottobre del 2019 e la rinuncia forzata di Evo Morales. Secondo Buenos Aires le circostanze che hanno portato Anez al potere rappresentano un vero e proprio colpo di stato e in base a questa posizione ha offerto successivamente rifugio ed asilo politico all'ex presidente e leader del Movimiento al Socialismo (Mas). Lo scorso giugno, in occasione dell'ultimo vertice dei capi di stato del Mercato comune del Sud (istanza composta da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay alla quale la Bolivia è in processo di adesione), il presidente Fernandez si era assentato durante i minuti dell'intervento protocollare di Anez, in chiaro segno di disconoscimento della sua autorità. (segue) (Brb)