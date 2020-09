Bolivia-Argentina: Anez all’Onu accusa Buenos Aires di proteggere una “cospirazione” di Evo Morales (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato di Comunidad Ciudadana (Cc), l'ex presidente Carlos Mesa, ha dichiarato per parte sua che ritiene "difficile" la formazione di una coalizione tra i partiti che si oppongono ad un ritorno al governo del Mas. "Ci sono candidati che si sono espressi molto duramente chiudendo la porta al dialogo", ha dichiarato in un'intervista televisiva Mesa, indicato dai sondaggi come il principale sfidante del candidato del Mas, Luis Arce. Il riferimento è al candidato ultra-conservatore Luis Fernando Camacho, oggi dato al terzo posto nei sondaggi, che aveva definito Mesa come un "collaborazionista" del partito di Morales. "La sua posizione è stata molto dura soprattutto nei miei confronti", ha detto il leader del Cc, che ha quindi escluso un avvicinamento. "Non ho nessun pregiudizio nei suoi confronti, ma la costruzione di una coalizione dovrà avvenire dopo il voto", ha aggiunto Mesa. "Se arriveremo al governo senza una maggioranza in parlamento faremo alleanze", ha spiegato. (segue) (Brb)