Usa: caso Brianna Taylor, Trump non commenta ma chiama "star" il procuratore generale del Kentucky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha reagito alle conclusioni del gran giurì sull'uccisione di Breonna Taylor lodando il procuratore generale del Kentucky, Daniel Cameron, definendolo "una star" e lodando i suoi successi politici per la comunità afroamericana. Ieri un gran giurì del Kentucky ha incriminato l'ex poliziotto Brett Hankinson per condotta pericolosa durante l’incursione a Louisville che portò alla morte di Breonna Taylor, una ragazza afroamericana di 26 anni uccisa per errore dalla polizia sei mesi, fa durante una sparatoria nel suo appartamento. Gli altri due agenti che entrarono nella casa di Taylor non sono stati incriminati. Il presidente non ha commentato il caso né ha discusso la morte di Taylor quando gli è stato chiesto due volte del verdetto del Gran Giurì, ma ha sottolineato il bisogno di legge e di ordine nel paese.(Nys)