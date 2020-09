Ue: Fiano (Pd) a Beppe Grillo, concentriamoci su Recovery fund e Mes, questo interessa a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emanuele Fiano, deputato e componente della segreteria del Partito democratico, afferma in una nota: "Sinceramente non so se Beppe Grillo voglia rivitalizzare le truppe demoralizzate o se pensi di togliere acqua a Di Battista o di tutto un po'. A me l'affermazione che lui non creda nella democrazia parlamentare non è piaciuta per niente". Per il parlamentare, "con questioni che attengono l'ordinamento del nostro Stato e la democrazia rappresentativa bisogna essere molto cauti. L'Italia ha salvato la libertà di tutti con questo sistema. Meglio non dimenticarlo. L'iperbole può risolversi in qualche cosa d'altro. Sinceramente abbiamo questioni vitali a cui rispondere ora e che richiedono l'attenzione di tutti noi. L'uso delle risorse del Recovery fund, l'uso del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) e i punti sollevati da Ursula von der Leyen. Concentriamoci su questi - conclude Fiano -, concentriamoci sul come aiutare i più deboli e in generale tutti gli italiani. Il tempo degli spettacoli è passato". (Com)