Brescia: Benamati (Pd), solidarietà a Pasini per vile intimidazione

- "Piena solidarietà a Giuseppe Pasini per la vile intimidazione. Le imprese sono l'ossatura produttiva del Paese e vanno aiutate per aiutare l'Italia, la sua economia e il lavoro a ripartire. Questi gesti esecrabili rimandano a stagioni che non debbono mai più tornare". Lo scrive su Twitter Gianluca Benamati, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Attività produttive di Montecitorio, in merito al pacco bomba indirizzato al presidente di Confindustria Brescia. (Rin)