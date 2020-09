M5s: Tofalo, è tempo di cambiare passo, per ripartire serve compattezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, "prima di pensare se e con chi condividere progetti, anche territorialmente, dobbiamo fare una seria analisi del nostro percorso per capire chi siamo diventati e cosa vogliamo essere d'ora in avanti. Il M5s sta governando il Paese e lo sta facendo bene da oltre due anni - spiega l'esponente dell'esecutivo in una nota a commento delle ultime elezioni Regionali -, è nostro dovere istituzionale continuare a farlo. Al netto delle ingenuità iniziali e delle battaglie vinte o sacrificate sull'altare degli inevitabili accordi, frutto di una pessima legge elettorale, abbiamo fatto tanto per gli italiani e possiamo ancora fare la differenza. Dobbiamo continuare a dare il massimo in tale direzione. Ad oggi, pur avendo messo le mani nelle più profonde viscere delle istituzioni, rappresentiamo una forza sana, fatta di persone pulite. Non dimentichiamolo mai. Il presidente Giuseppe Conte in primis è un'eccellenza della politica italiana, è diventato primo ministro senza essersi mai dovuto assoggettare alle richieste di lobby nazionali ed internazionali, un uomo del popolo che ha costruito una storia trasparente di cui tutti noi dobbiamo andare fieri. In pochissimo tempo abbiamo creato, con tutte le difficoltà del caso, un gruppo di uomini e donne al servizio delle istituzioni capaci di districarsi nelle strette maglie della burocrazia per sbloccare riforme e leggi che la politica prometteva da anni". Quanto agli Stati generali del Movimento, Tofalo aggiunge: "È il momento, ora, di fare tutti un passo indietro per trovare, attraverso un confronto sincero, il giusto slancio per ripartire. Il M5s deve essere un luogo in cui è possibile far fiorire nuove idee e per fare questo è necessario un modello organizzativo che permetta a tutti i portavoce eletti, ad ogni livello istituzionale, soprattutto a quelli che hanno lavorato con abnegazione nel silenzio delle retrovie, di esprimersi a pieno. Non possiamo più giocare di impulso e farci travolgere dalle contingenze, è l'ora di uscire dall'emergenza dell'attualità e dettare il tempo con maggiore consapevolezza". Il sottosegretario, poi, prosegue: "Abbiamo la responsabilità di far cogliere una grande opportunità all'Italia, possiamo favorire la nostra economia nazionale attraverso progettualità serie grazie agli ingenti investimenti che arriveranno dall'Europa. I cittadini italiani hanno bisogno di un Movimento cinque stelle nuovamente forte e noi lo costruiremo insieme, senza personalismi, mettendo il 'come' e il 'cosa' davanti al 'chi'. Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, nella loro profonda diversità - conclude Tofalo -, ci hanno donato un sogno e noi abbiamo il dovere di continuare a trasformarlo in un progetto concreto". (Com)