- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a Roma nel Lazio:Comune:- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla presentazione del 10° rapporto "Gli italiani, il turismo sostenibile e l'ecoturismo" con focus su Covid e turismo in sicurezza. The St. Regis Rome - Via Vittorio Emanuele Orlando,3. (ore 9.45)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa per la "Festa dei nonni". Sala Capranichetta - Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio,131. (ore 12)- L'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori interviene all'inaugurazione del festival "Change - Architecture. Cities. Life". Teatro India - Sala Oceano Indiano, Lungotevere Vittorio Gassman 1. (ore 18.30) (segue) (Rer)