Usa: coronavirus, il Capodanno a Times Square sarà per lo più virtuale

- Gli organizzatori della celebrazione annuale di Capodanno a Times Square hanno annunciato in un comunicato oggi che i festeggiamenti per il 2020 saranno per lo più virtuale, al fine di aderire alle linee guida di distanziamento sociale in mezzo alla pandemia del coronavirus. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". La serata comprenderà un numero limitato di persone in persona per "riflettere sui temi, le sfide e le ispirazioni del 2020", secondo il comunicato. "Una cosa che non cambierà mai è il conto alla rovescia e l'arrivo del nuovo anno a mezzanotte del 31 dicembre", ha detto Tim Tompkins, presidente dell'Alleanza di Times Square Alliance, in una nota. "Ma quest'anno ci saranno offerte virtuali, visive e digitali significativamente nuove e migliorate per completare qualsiasi limitato intrattenimento dal vivo o esperienza - ancora in fase di sviluppo - che si terrà a Times Square", ha aggiunto. Tompkins ha aggiunto che "poiché ogni opportunità di essere dal vivo a Times Square sarà predeterminata ed estremamente limitata a causa delle restrizioni di Covid-19, ci sarà la possibilità di partecipare virtualmente ovunque ci si trovi".(Nys)