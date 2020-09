Serbia-Usa: inviato di Washington Grenell oggi in visita a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale della Casa Bianca per il dialogo Belgrado-Pristina, Richiard Grenell, è oggi in visita a Belgrado. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza serba della Repubblica, Grenell avrà un incontro con il capo dello Stato, Aleksandar Vucic, e con la premier Ana Brnabic. Grenell è accompagnato dal direttore esecutivo della International development finance corporation (Dfc), Adam Bohler. L'incontro si terrà nella sede di Palazzo Serbia e sarà seguito dalla firma di una dichiarazione congiunta. Secondo quanto riferisce la stampa locale, fra i punti principali di discussione ci sarà la costruzione della cosiddetta Autostrada della pace, destinata a collegare la città di Nis con Pristina. Entro la fine di quest'anno la Serbia dovrebbe iniziare i lavori nella direttrice che va da Nis alla località di Plocnik per una lunghezza di 33 chilometri. (segue) (Seb)