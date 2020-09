Kosovo: delegazione Usa firma accordo per sostenere investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione dagli Stati Uniti ha firmato un accordo con il governo del Kosovo per "fornire accesso ad investimenti su larga scala offerti dall'Agenzia statunitense per lo sviluppo finanziario internazionale (Dfc)". E' quanto si legge sulla stampa di Pristina, secondo cui l'accordo è stato firmato ieri nella capitale kosovara dal capo dell'Agenzia statunitense Dfc Adam Boehler e dal primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti. Hanno preso parte alla cerimonia della firma anche l'inviato speciale della presidenza Usa per il dialogo Pristina-Belgrado, ambasciatore Richard Grenell, e il presidente kosovaro Hashim Thaci. Grenell ha dichiarato che la sua visita in Kosovo dimostra l'impegno dell'amministrazione Usa per assicurare l'attuazione degli accordi firmati a Washington lo scorso 4 settembre per la normalizzazione dei rapporti economici tra Kosovo e Serbia. "Non saremmo qui oggi se non fosse per il presidente Trump", ha dichiarato l'inviato speciale Usa, annunciando che questi accordi porteranno alla "creazione di migliaia di posti di lavoro in Kosovo". (segue) (Kop)