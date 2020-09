Kosovo: team sanitario militare italiano collaborerà nella risposta al Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questo articolato intervento a sostegno delle Autorità sanitarie kosovare, l’Italia si conferma partner prioritario nella lotta al Coronavirus a fianco delle istituzioni e della cittadinanza di questo Paese.”, ha affermato l’ambasciatore Orlando. "Questo team medico militare, formatosi sul campo nelle fasi più difficili della pandemia in Italia, porta con sé ineguagliate competenze. Si tratta di un nuovo straordinario esempio di cooperazione civile-militare che conferma il nostro impegno nazionale a favore del Kosovo. Il ruolo della popolazione resta indispensabile. Invito tutti i kosovari a continuare a rispettare scrupolosamente i semplici comportamenti che sconfiggono il virus: indossare la mascherina, mantenere le distanze e lavarsi regolarmente le mani. Insieme ce la faremo". Il comandante della missione Kfor ha evidenziato il contributo della missione Nato in Kosovo in questo ambito: “Kfor sta facilitando l’operato del team sanitario militare così come avvenuto nei mesi scorsi con la squadra specializzata dell’Esercito Italiano che ha sanificato numerose strutture pubbliche in tutto il Kosovo. Il ruolo di facilitazione di Kfor si è dimostrato utile anche in analoghe attività bilaterali di assistenza alle Istituzioni in Kosovo condotte da Paesi Nato e partner”. (segue) (Com)