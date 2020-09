Serbia: ministro Esteri Dacic, necessaria soluzione politica per il problema del Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro a Belgrado era presente anche il direttore esecutivo dell'American international development financial corporation (Dfc), Adam Bohler, che ha sottolineato di essere arrivato in Serbia con altre 5 agenzie statunitensi. "Nella nostra delegazione, il potere economico al completo del governo Usa è qui", ha sottolineato Bohler. La normalizzazione economica, ha aggiunto, significa investimenti e creazione di posti di lavoro, "un'opportunità di pensare al futuro invece di restare bloccati nel passato". Il presidente della Camera di commercio serba, Marko Cadez, ha osservato che l'inviato Usa Grenell ha modificato con successo l'approccio alla risoluzione di argomenti complessi e difficili e sbloccato il processo di cooperazione. "Oggi parliamo di affari e interessi comuni, e non di ciò che ci divide", ha detto Cadez dopo l'incontro dei rappresentanti delle Camere di Commercio di Belgrado e Pristina con Grenell e la delegazione economica Usa. All'incontro presso l'ambasciata Usa hanno partecipato anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Serbia Anthony Godfrey e il presidente della Camera di commercio di Pristina, Berat Rukici. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il motivo principale della visita a Belgrado della delegazione economica statunitense è l'apertura di un ufficio regionale Dfc a Belgrado. (segue) (Seb)