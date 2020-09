Francia: coronavirus, nuova suddivisione di zone in base all'intensità della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute della Francia, Olivier Veran, ha detto che i dipartimenti dove il coronavirus circola maggiormente saranno classificati secondo tre criteri: zona di allerta, zona di allerta rafforzata e zona di massima allerta. "In queste ultime "non ci sarà altra scelta che far scattare lo stato di emergenza sanitaria", ha detto Veran, presentando le nuove restrizioni. Parigi, Lille, Rennes, Bordeaux, Montpellier, Rouen, Grenoble, Saint-Etienne e Nizza sono state poste in zona di allerta rafforzata. A partire dal 26 settembre in queste aree entreranno in vigore una serie di restrizioni: divieto di organizzare eventi come feste locali o studentesche, chiusura anticipata dei bar alle 22:00 e vietati raduni con più di 10 persone nelle spiagge e nei parchi. La Guadalupa e la metropoli di Aix-Marsiglia passano invece in massima allerta, per questo bar e ristoranti saranno totalmente chiusi, così come i luoghi solitamente aperti al pubblico, a mano che non abbiano previsto un "rigido protocollo sanitario". (Frp)