Francia: ministro Salute, governo fa di tutto per evitare una nuova quarantena

- Il governo francese fa "di tutto" per non applicare una nuova quarantena, anche parziale. Lo ha detto il ministro della Salute, Olivier Veran, presentando le nuove restrizioni decise nell'ambito della crisi del coronavirus. "Non siamo nella situazione della scorsa primavera", ha aggiunto. Veran ha spiegato che l'obiettivo nelle zone di massima allerta (Guadalupa, Marsiglia e Aix-en-Provence) è quello di mantenere in vigore le restrizioni per "non più di due settimane". (Frp)