Roma: De Priamo (Fd'I), aumento tari per salvare Ama, assessore bilancio si dimetta

- Roma Capitale aumenta la tari per salvare Ama. È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "Abbiamo assistito con stupore all'ennesima commissione Trasparenza in cui l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti ci racconta per la decima volta da due anni a questa parte che sulla vicenda Ama va tutto bene, che i conti fra pochi giorni saranno messi in ordine che non serve alcun concordato - aggiunge De Priamo -. Al di là delle vane promesse, di cui aspettiamo di vedere l'applicazione, mentre si discuteva di Ama nello stesso momento l'assessore approvava la delibera di giunta in cui nel silenzio assordante di tutta l'amministrazione veniva varato un aumento delle tariffe". Il consigliere De Priamo sottolinea che "il piano tariffario e tocca la cifra monstre di 800 milioni di euro e segna dopo anni di inversione di tendenza un aumento del tra il 3 e il 4 per cento a tutti gli utenti e aziende romane già piegati dagli effetti della pandemia. Tralasciamo di ricordare che la Tari di Roma era già la più alta di Italia, non serve ricordare a questa sorda amministrazione che il servizio che Ama eroga e al limite dell'impresentabile e che sono anni che si fanno promesse ai cittadini mai mantenuto, Certo vogliamo invece con forza chiedere all'amministrazione (e all'Arera) come si sposa l'aumento della tari nel 2020 con il rallentamento del servizio e il calo della produzione dei rifiuti romani nonché con le politiche di riduzione del porta a porta a beneficio del ritorno ai tanto amati cassonetti grillini. Sull'ambiente - conclude De Priamo - questa amministrazione dovrebbe rassegnare le dimissioni per manifesta incapacità".(Com)