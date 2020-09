Usa: Trump, le elezioni finiranno alla Corte Suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto oggi che secondo lui le elezioni del 2020 finiranno alla Corte Suprema, aggiungendo che per questo è importante avere nove giudici. Lo riporta il sito "Politico". Trump, intervenendo ad un evento alla Casa Bianca, ha detto che il senatore repubblicano Lindsey Graham, che presiede la Commissione giudiziaria del Senato non dovrà nemmeno tenere un'udienza per il candidato della Corte Suprema e che il processo andrà avanti rapidamente. "Penso che sia molto importante avere nove giudici", ha detto Trump quando gli è stato chiesto se fosse necessaria una serie completa di giudici per gestire eventuali sfide alle elezioni del 3 novembre tra lui e il candidato democratico Joe Biden. Trump ha messo in dubbio l'integrità delle elezioni, dicendo senza prove che l'uso del voto per corrispondenza durante il coronavirus avrebbe portato a frodi. "È truffa quella che i Democratici stanno facendo e finirà davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti", ha detto. Solo una precedente elezione presidenziale statunitense, quella del 2000 tra il repubblicano George W. Bush e il democratdegico Al Gore, ha avuto il suo esito determinato dalla Corte Suprema. (Nys)