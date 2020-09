Usa: Wall Street trascinata giù dall'hi-tech, Dow Jones -1,92 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di oggi è stata molto difficile per Wall Street, con i titoli hi-tech tornati a guidare le vendite. In chiusura il Nasdaq ha ceduto il 3,02 per cento, lo S&P 500 il 2,38 per cento e il Dow Jones l’1,92 per cento. È proseguito il rafforzamento del dollaro Usa, mentre l’oro è scivolato ai minimi a oltre due mesi. In calo anche il petrolio. A guidare i cali degli indici della Borsa di New York sono stati i titoli a maggiore capitalizzazione. Cali di oltre il 4 per cento per diverse big quali Amazon, Apple e Netflix. Microsoft ha ceduto oltre il 3 per cento. Tonfo di oltre il 10 per centa per Tesla, nonostante l’amministratore delegato Elon Musk abbia indicato per il 2020 un obiettivo di consegne in aumento dal 30 al 40 per cento rispetto ai 367.500 veicoli dello scorso anno. Indicazioni sostanzialmente in linea con la stima precedente di mezzo milione di auto quest’anno. A nulla sono valse le notizie positive sul fronte vaccini e le parole del presidente Donald Trump che ha escluso l’eventualità di un secondo lockdown.(Nys)