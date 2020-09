Germania: coronavirus, ministro Economia Altmaier si pone in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, si è posto in quarantena presso la propria residenza dopo aver appreso di un caso di contagio da coronavirus alla riunione informale dei ministri del Commercio degli Stati membri dell'Ue, tenuta a Berlino il 21 settembre scorso. In un messaggio pubblicato pochi minuti fa sul proprio profilo Twitter, Altmaier ha scritto: “Nel pomeriggio di oggi, ho appreso che un collaboratore di un ministro dell'Ue presente alla riunione dei ministri del Commercio a Berlino è risultato positivo al test per il coronavirus”. Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco ha aggiunto: “Come misura precauzionale, mi sono posto in quarantena domiciliare”. Altmaier ha, infine, reso noto di essersi sottoposto agli esami diagnostici per la Sars-Cov2 nella giornata del 18 settembre scorso, risultando negativo. “Sto molto bene”, ha concluso il ministro dell'Energia e dell'Economia tedesco. Altmaier è il secondo esponente del governo federale ad andare in quarantena. Nella giornata di oggi, era stato già il titolare degli Esteri, Heiko Maas, ad andare in isolamento dopo che un agente della sua scorta è risultato positivo al Covid-19. (Geb)