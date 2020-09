Ecuador: pescherecci cinesi illegalmente al largo delle Galapagos si spostano verso il Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una flotta composta da 340 pescherecci stranieri, per lo più battente bandiera cinese, che si trovava al confine della Zona economica esclusiva (Zee) dell'Ecuador al largo delle isole Galapagos si è spostata verso il Perù dopo essere stata intercettata dalle autorità di Quito. Lo ha confermato il ministro degli Esteri ecuadoriano Luis Gallegos, sottolineando che le forze armate dell'Ecuador hanno affermato che le navi non hanno attraversato lo spazio ecuadoriano. Tuttavia molte delle imbarcazioni non avrebbero dovuto trovarsi li. Secondo una verifica del governo ecuadoriano con le autorità della Nuova Zelanda è emerso che le navi hanno falsamente segnalato con i trasponder la loro posizione nelle acque della Nuova Zelanda mentre stavano pescando vicino al territorio ecuadoriano. "Sono di fronte al Perù. La flotta si è spostata, per la maggior parte, nel nord del Perù e nessuna nave è entrata nelle acque ecuadoriane", ha detto Gallegos. Le autorità hanno confermato che stavano pescando calamari. L'episodio rischia di complicare i negoziati tra Ecuador e Cina allo scopo di espandere la fase di moratoria della pesca per tutelare l'ecosistema intorno alle isole Galapagos. (segue) (Brb)