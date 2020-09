Parlamento: Baldelli (FI) a Beppe Grillo, continua progetto disarticolazione democrazia rappresentativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grillo porta avanti a viso aperto e senza remore il suo progetto di disarticolazione della nostra democrazia rappresentativa, di cui il taglio dei parlamentari è il primo vero tassello. Chi ha votato 'no' lo ha contrastato, chi ha votato 'sì' lo ha assecondato consapevolmente o meno". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, che commenta in questo modo le dichiarazioni del fondatore e garante del Movimento cinque stelle che intervenendo in videocollegamento ad una tavola rotonda organizzata dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha detto di non credere nel Parlamento, ma nella democrazia diretta. (Rin)