Roma: Raggi nomina Katia Ziantoni assessora ai rifiuti e al risanamento ambientale

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza con cui nomina Katia Ziantoni assessora ai Rifiuti e al risanamento ambientale. Lo rende noto il Campidoglio. "Voglio dare il benvenuto in squadra a Katia Ziantoni. In bocca al lupo per quest'incarico così importante per Roma e i cittadini. Sono certa saprà portarlo avanti con tenacia e determinazione", dichiara la sindaca Virginia Raggi. Alla nuova assessora sono state attribuite le seguenti deleghe: gestione del ciclo dei rifiuti; gestione del materiale post-consumo; inquinamenti e risanamento Ambientale; indirizzi e iniziative per il contenimento dell'inquinamento acustico, dell'inquinamento derivante da sorgenti elettromagnetiche e per la tutela della qualità dell'aria e dell'acqua; esecuzione dei Paesc (Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima presentati per il Patto 2030); definizione e verifica degli indirizzi gestionali di Ama Spa. (Com)