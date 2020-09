Roma, Coia (presidente commissione Commercio) a Nova: "La mozione sugli ambulanti va ritirata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio del Municipio XII oggi ha approvato, con il voto favorevole della maggioranza M5s, una mozione presentata dal Partito democratico e che chiede un impegno per la giunta municipale a farsi portavoce presso il dipartimento Commercio affinché venga sbloccato il meccanismo delle turnazioni dei commercianti ambulanti attraverso sistemi telematici. "A oggi - spiega Elio Tomassetti, consigliere Pd e tra i firmatari della mozione - gli ambulanti non possono accedere alle rotazioni poiché non c'è un sistema di comunicazione delle turnazioni". La mozione, su cui si sono astenuti soltanto 4 consiglieri della maggioranza M5s del Municipio XII, però non è stata accolta con favore in Campidoglio. Raggiunto telefonicamente da Agenzia Nova il presidente della commissione Commercio di Roma, Andrea Coia, invita l'amministrazione municipale a ritirare la richiesta. "Il Pd del Municipio XII si dovrebbe vergognare di proporre delle mozioni di cui non conosce i retroscena - afferma Coia -. La loro richiesta non farebbe altro che inibire l'azione dell'amministrazione che va contro gli illeciti e ricreerebbe la situazione da cui si sono generati. L'errore, che ci auguriamo in buona fede, credo sia dovuto solo a ignoranza e alla pressione delle associazioni di categoria che fanno resistenza su questo da 4 anni. In entrambi i casi - conclude Coia - hanno il dovere di ritirare immediatamente questa folle richiesta". La mozione arriva nella stessa giornata in cui la Procura di Roma ha smantellato un giro di racket sulle bancarelle romane e ha disposto l'arresto di 18 persone, tra cui due dipendenti comunali e due de fratelli Tredicine. (Rer)