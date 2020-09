Montenegro: Krivokapic a “Nova”, con Djukanovic cade l’ultimo bastione dell’autocrazia in Europa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo pienamente impegnati a cambiare le prospettive per la popolazione montenegrina, a modernizzare il paese, a creare nuovi posti di lavoro e ad attrarre investimenti”, afferma poi Krivokapic nell’intervista chiarendo che il nuovo governo “ha molto poco interesse a modificare la linea di politica estera, se non per migliorare i rapporti con tutti i nostri paesi vicini”. “La normalizzazione dei nostri rapporti con la Serbia è una ‘conditio sine qua non’: si tratta del nostro più grande vicino, un paese che sentiamo strettamente vicino e che è anche un importante partner commerciale. Per quanto riguarda il Kosovo, non ci sarà un ritiro del riconoscimento della sua indipendenza, dato che non c’è una maggioranza che vuole procedere con questo tipo d’azione. Per questo la politica estera rimarrà senza cambiamenti nei confronti di Pristina”, dichiara il politico montenegrino. (segue) (Pav)