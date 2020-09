Kosovo: team sanitario militare italiano collaborerà nella risposta al Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team, già dall’arrivo, è attivamente, impegnato in una serie di incontri con personale sanitario presso i principali ospedali del Kosovo, per mappare e potenziale le modalità di gestione dell’emergenza Covid-19 a livello territoriale, e, in raccordo con le istanze internazionali (Oms e Undp), contribuirà alla definizione delle strategie di intervento, in previsione della stagione invernale e della seconda ondata di contagi. Nel corso degli incontri i medici e infermieri illustreranno ai colleghi kosovari le strategie condotte in Italia per fronteggiare efficacemente la pandemia. Seguiranno altre attività di consulenza circa gli aspetti di prevenzione del virus attraverso la comunicazione, e l’organizzazione di un webinar su vari temi relativi al Covid-19, in collaborazione con il Policlinico militare del Celio a Roma, cui parteciperanno medici kosovari. (segue) (Com)