Serbia: presidente Vucic riceve inviato Usa Grenell, confermata l'apertura di ufficio Dfc

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e la premier Ana Brnabic hanno avuto un incontro a Belgrado con l'inviato degli Stati Uniti per il dialogo Belgrado-Pristina, Richard Grenell. Secondo quanto riferisce la stampa locale, all'incontro ha partecipato anche il direttore esecutivo dell'American international development financial corporation (Dfc), Adam Bohler. In occasione dell'incontro è stata confermata l'apertura di un ufficio a Belgrado della Dfc. L'ufficio avrà rilevanza regionale e si occuperà dei progetti economici realizzati in collaborazione con gli Stati Uniti. Il direttore dell'ufficio della Dfc a Belgrado sarà John Jovanovic. Il presidente Vucic ha affermato che la Serbia vede nel settore privato il futuro del proprio sviluppo economico. "Avremo il più alto tasso di crescita in Europa", ha aggiunto Vucic. (Seb)