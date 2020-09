Kosovo: Camere specialiste, nominati 6 nuovi giudici a l’Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore Lars-Gunnar Wigemark, dopo aver ricevuto le raccomandazioni del comitato di selezione indipendente, ha nominato sei nuovi giudici nel registro dei giudici internazionali delle Camere specialistiche e dell’Ufficio del pubblico ministero. Secondo quanto riferito in un comunicato, i giudici, Gilbert Bitti (Francia), Daniel Fransen (Belgio), Fergal M. Gaynor (Irlanda), Romina Incutti (Italia), Nina H.B. Jorgensen (Norvegia) e Roumen H. Nenkov (Bulgaria) si uniscono ai 17 giudici attualmente iscritti all'elenco. L'autorità che ha il potere di nomina ha ulteriormente nominato il giudice di Antonio Balsamo e del giudice Nenkov specificamente per servire come giudici delle sezioni specializzate della Corte costituzionale (Sccc) e ha nominato Incutti come giudice di riserva della Sccc. Secondo la sua richiesta, il giudice Roland Dekkers non è più un togato ma rimane nel registro, permettendogli di essere assegnato a qualsiasi altra camera diversa dalla Sccc. Il presidente Trendafilova ha accolto calorosamente i nuovi giudici e ha dichiarato che non vede l'ora di lavorare insieme a loro e agli altri giudici per l'adempimento efficiente ed efficace del mandato delle Camere specialistiche del Kosovo. (Alt)