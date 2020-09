Kosovo: ex premier Kurti, Vetevendosje oltre il 50 per cento con sostegno di Osmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento Vetevendosje può prendere oltre il 50 per cento dei voti alle prossime elezioni parlamentari in Kosovo con il sostegno della presidente del parlamento Vjosa Osmani. Lo ha detto il leader del Vetevendosje, l'ex premier Albin Kurti, in un'intervista all'emittente "Ktv". Penso che questo possa essere fatto insieme alla signora Osmani", ha chiarito Kurti. Secondo il leader dell'opposizione, la Lega democratica del Kosovo (Ldk) e il Partito democratico del Kosovo (Pdk) non hanno neanche un terzo del sostegno di cui invece gode il Vetevendosje tra la popolazione kosovara. "Sono tutti ben consapevoli di questi sondaggi e per questo non vogliono elezioni anticipate", ha dichiarato Kurti sostenendo che il governo dell'Ldk guidato da Avdullah Hoti avrà "vita breve". (segue) (Kop)